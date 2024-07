Un conteggio lordo sui posti disponibili al Franchi e un "formaggino" che diventa un problema: la situazione

Tanti nodi ancora da sciogliere sul Franchi che sarà, almeno per questa stagione. Ieri è arrivata la notizia della capienza accettata dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo da 24.786 posti, visti i lavori in corso.

Un conteggio lordo, che di fatto non tiene conto delle zone cuscinetto tra la zona occupata dai tifosi viola e quelli ospiti, oltre ai posti a scarsa visibilità, per i quali non si possono vendere abbonamenti stagionali. Come riporta La Repubblica, i posti totali per i viola potrebbero essere addirittura sotto i 20mila.

Proprio la zona del “formaggino” ospiti sarà un punto cruciale delle prossime ore. Nelle precedenti riunioni il settore destinato alla tifoseria avversaria era lo stesso, ma difficilmente sarà così, con i supporter ospiti che in questo modo sarebbero a stretto contatto con i gruppi della Fiesole, spostati in Ferrovia.

L'idea della Fiorentina è quella di spostare il settore ospiti in Maratona, al confine con il cantiere della Fiesole, oltre a diminuirne la capienza (2mila posti sarebbero troppi in confronto alla capienza limitata del Franchi). Lo spostamento, però, comporterebbe anche le modifiche alla viabilità intorno allo stadio, oltre a un nuovo piano sicurezza. Lo scrive La Nazione.