Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha parlato a fine gara dopo la vittoria contro il Cagliari.

"Abbiamo dominato nel primo tempo, dopo…"

Gosens dichiara: “Dal primo momento mi sono sentito a casa, mi fa piacere e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Il primo tempo è stato dominato, poi abbiamo sofferto nella seconda parte di gara, ma siamo un grande gruppo e abbiamo vinto con merito”.

“Spettacolare giocare per i primi posti in classifica”

E prosegue: "Restare in alto in classifica: “Questo significa che stiamo lì, giocare per questi posti è spettacolare. Ho avuto la fortuna di farlo in passato, adesso però dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo guardare partita dopo partita, continuare con il lavoro fatto e andare avanti così”.