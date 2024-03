Tare al posto di Burdisso a fine stagione? Pedullà non la pensa così: "Tutte fake news, in Italia qualcuno ci casca..."

Quale futuro per Igli Tare? Il ds albanese in estate ha lasciato la Lazio dopo circa 18 anni prima da calciatore e poi da dirigente del club di Lotito. Adesso, senza squadra, il suo nome è tornato a essere accostato alla Serie A e non solo. La Fiorentina stessa, che potrebbe perdere Burdisso a fine stagione, sarebbe interessata a ingaggiarlo per la prossima stagione.

Non è d'accordo però l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che è stato estremamente chiaro nel suo editoriale: “...E ci sono chiavi di lettura prive di fondamento che sinceramente a noi non risultano: per esempio, Daniele Pradè sul punto di lasciare la Fiorentina, lo direbbero i rumors… Ma con i rumors non si fanno notizie, al massimo si prendono abbagli e si depista il prossimo…”.

E poi ancora: "Esattamente come un abbaglio, chiamasi fake news, è l’accostamento di Igli Tare alla Fiorentina, sulla scia di fonti albanesi non meglio verificate. Anche questi sono spot in libertà, il problema è che in Italia qualcuno ci casca…" ha concluso Pedullà.