Recupero lampo tra le fila dell'Udinese: torna a disposizione il bomber di Runjaic, che senza di lui ha sempre perso

Importante recupero, con le dovute precauzioni, per l'Udinese, in vista della sfida di lunedì prossimo che vedrà i friulani ospitare la Fiorentina.

Recupero lampo

Si tratta di Keinan Davis, attaccante inglese dei bianconeri, assente dal campo dallo scorso due febbraio, quando si infortunò contro la Roma. La lesione all'adduttore sinistro è stata recuperata, ma come riporta il Messaggero Veneto non verranno presi rischi inutili: praticamente sicuro un suo inizio in panchina contro la Viola, rappresentando però un rischio a gara in corso.

Indispensabile

Lui che è il capocannoniere dei suoi, con 7 reti all'attivo, è il vero totem della squadra: nelle tre sfide senza di lui, infatti, gli uomini di Runjaic hanno raccolto tre sconfitte.