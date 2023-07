Demichelis: "Non dobbiamo vendere ma nel calcio ci sono cose inevitabili, Beltran lo segue anche Mancini e siamo orgogliosi"

Molto franco il tecnico del River Plate, l'ex difensore Martin Demichelis che dopo la vittoria della notte sul Racing ha parlato anche di Lucas Beltran:

"Non siamo nelle condizioni di dover vendere ma il calcio è fatto di cose inevitabili, che non dipendono da me. Come allenatore sono sempre in contatto con la dirigenza e sono contento di concentrarmi sui nostri giocatori. Dicono che il ct italiano stia seguendo Beltrán e questo deve riempirci di orgoglio".