Inizia la rivoluzione Palladino, è l'anno zero

La Nazione fa il punto della situazione in casa Fiorentina a poche ore dall'esordio in campionato dei viola contro il Parma. Sarà a tutti gli effetti un momento di svolta per la storia viola, con la società che ha deciso di puntare su Palladino per il post Italiano, su un mercato fatto di colpi importanti e ancora aperto, su un assetto tattico nuovo, il tutto con la consapevolezza di essere arrivati a un passo dallo sperato trofeo, senza mai raggiungerlo.

Niente paragoni con Italiano, ma sarà una storia nuova. Palladino è un allenatore giovane, dalle idee chiare e con le motivazioni giuste per gettare le basi di un cambiamento. Palladino come scintilla anche di un mercato che ha convinto e spinto la società a resettare il passato con le cessioni di tanti dei protagonisti del recente passato e inventarsi una formazione nuova. Diversa. E appunto rivoluzionaria: nell’assetto tattico, come nei nomi dei protagonisti.

Palladino vuole spingersi oltre e dal cantiere aperto di questa parte dell’estate ha fatto capire che la sua Fiorentina ha progetti e idee chiare. E nette. L’anno zero della squadra viola vivrà poi anche di altre sfumature essenziali, dallo stadio all'organigramma societario. Lo scrive La Nazione.