Al via le votazioni per il "Golden Boy Web": c'è un viola tra i 100 talenti più promettenti del calcio europeo

Come di consueto, a fine stagione calcistica (Mondiale per Club escluso) è tempo di premiazioni per i calciatori che più si sono fatti riconoscere per i loro meriti sul campo. Non è da meno Tuttosport, che da anni ormai organizza il premio “Golden Boy Web”, che premia il miglior giovane U21 della stagione.

Nella lista di quest'anno spunta anche un giocatore della Fiorentina: sarà infatti Pietro Comuzzo a rappresentare i colori viola in questa speciale graduatoria. Insieme a Giovanni Leoni del Parma, Comuzzo è anche l'unico rappresentante italiano in lizza per il premio, che l'anno scorso ha visto lo juventino Kenan Yildiz trionfare.

Per le votazioni di quest'anno, che decideranno il vincitore, si dovrà accedere a questo link e selezionare il giocatore che si intende votare.