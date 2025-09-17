Kean salta l'allenamento, ma la Fiorentina spera nel recupero

Una brutta notizia ha caratterizzato la mattinata odierna della Fiorentina: Moise Kean non ha preso parte all'allenamento svolto dalla squadra.

Influenza

Il centravanti viola è alle prese con una lieve forma influenzale che non gli ha permesso di essere in campo quest'oggi.

Recupero

Comunque un recupero per la gara interna contro il Como non è da escludere affatto. Anzi, a dirla tutta, il club viola punta ad averlo regolarmente in squadra nel prossimo match, anche perché il giocatore è importante e il momento è molto delicato.

C'è bisogno di punti e avere Kean in campo è una garanzia importante per la truppa di Pioli.