Fiorentina con il fiato sospeso per l'infortunio di Biraghi: oggi il capitano viola sarà valutato

Non ci sarà tempo per il riposo per la Fiorentina di Italiano, che già oggi sarà in campo per preparare la sfida contro il Cagliari in programma lunedì. C'è una tegola che preoccupa e non poco lo staff sanitario viola in vista del fitto periodo di partite che interesserà i viola nelle prossime settimane. Contro il Frosinone Biraghi è stato costretto alla sostituzione dopo un trauma contusivo-distorsivo riportato alla caviglia sinistra.

Oggi al Viola Park il capitano viola sarà valutato e la Fiorentina capirà se potrà tirare un sospiro di sollievo oppure iniziare seriamente a preoccuparsi per le condizioni dei terzini, visto anche il grave infortunio di Dodo. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.