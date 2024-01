L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniel Bertoni ha commentato la sconfitta della Viola contro il Napoli in Supercoppa a Radio Sportiva: “Lo spettacolo non è sicuramente stato all'altezza dell'importanza della partita. In ogni caso, il Napoli è stato bravo nel fare il suo compito e gestire una Fiorentina che, comunque, ha fatto tantissima fatica a incidere. E non ce l'ha fatta. Poi, con giocatori come Ikoné che hanno sbagliato tutto… svaniscono anche le poche occasioni”.

“Sarà durissima restare quarti”

Sul campionato: “Non sarà facile mantenere il quarto posto, è già una lotta durissima con quattro squadre a ridosso della Fiorentina. La Viola, per altro, la vedo indebolita rispetto all'anno scorso. Gonzalez? Se fosse stato in campo, chi lo sa. Sicuramente fa la differenza”.