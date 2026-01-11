De Vrij e quella dose di esperienza che manca alla difesa viola. E nella trattativa per l'olandese spunta un alleato...

La Fiorentina guarda con attenzioni in casa Inter per l'ingresso di un difensore. Il prescelto è il classe 1992 Stefan De Vrij. L'olandese sta trovando sempre meno spazio nel club neroazzurro, e in caso di cessione la Fiorentina è pronta ad approfittarne.

La stagione di De Vrij

La crescita di Bisseck e l'arrivo di Akanji hanno fatto cadere ancor più all'indietro De Vrij nelle gerarchie di Chivu. Quando chiamato in causa l'olandese si è sempre fatto trovare pronto, mostrando anche una buona condizione atletica nonostante l'avanzare dell'età. Il suo arrivo a Firenze porterebbe infatti quella dose di esperienza che, soprattutto con l'addio di Pablo Marì, manca alla Fiorentina.

L'alleato della Fiorentina

Un ruolo di assoluto alleato per la squadra viola lo potrebbe giocare l'imminente mondiale che si terrà in Usa, Canada e Messico questa estate. De Vrij, con il minutaggio ormai ridotto, non è più sicuro di fare parte della spedizione olandese per la Coppa del Mondo. Non è da escludere quindi che, proprio per convincere il tecnico degli orange, il centrale chieda all'Inter la cessione. In quel caso la Fiorentina sarebbe pronta a fiondarsi sull'olandese.