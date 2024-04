‘Ci pensa il mio agente’. La serenità di Kouame sul futuro con la Fiorentina e nel momento del bisogno…tocca ancora a lui

Non è casuale che alla vigilia di una sfida chiave come quella contro il Viktoria Plzen di oggi, in conferenza stampa con Vincenzo Italiano abbia parlato Christian Kouame. Il classe ’97 ivoriano è stato protagonista di un 2024 finora molto complesso con la Fiorentina, non potendo scendere in campo da dicembre fino alla fine del mese di marzo. Nel mezzo, la vittoria con la sua Costa d’Avorio in Coppa d’Africa, certamente il successo più importante della carriera del giocatore africano per il momento.

Una lunghissima assenza per l’attaccante africano

La Nazionale, poi la malaria: un’assenza prolungata quella di Kouame, all’apparenza non così determinante ma in realtà…rivelatasi pesante per la Fiorentina. Il contributo dell’attaccante ivoriano non è riuscito a darlo nessun altro elemento del reparto offensivo viola, in costante difficoltà nel nuovo anno. E non c’è da stupirsi se una volta tornato a disposizione Kouame si sia subito ripreso un posto di rilievo nella formazione viola, giocando da titolare e risultando tra i migliori nella vittoria con l’Atalanta in Coppa Italia.

Maglia da titolare ma…contratto in scadenza

Stasera toccherà ancora una volta a Kouame, attaccante con appena 9 reti segnate in quasi 3 anni interi alla Fiorentina e 113 presenze. Un giocatore di rendimento e raramente in grado di essere decisivo, ma che oggi può risultare più utile di molti altri in gara ‘secca’. Il ragazzo si è detto sereno per la situazione contrattuale, che lo vede fortemente in bilico a Firenze. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e se la Fiorentina esercitasse l’opzione per il rinnovo il calciatore arriverebbe a guadagnare 2,1 milioni di euro dagli 1.4 attuali: una cifra che, con tutto il rispetto, forse sarebbe meglio destinare a profili di maggior spessore.