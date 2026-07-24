Confermate le esclusioni dei due difensori argentini. Ma piazzare Moreno e Valentini...

La Fiorentina si prepara alla seconda parte di ritiro, in Inghilterra e in Austria con tre nuove amichevoli. Tra gli esclusi è confermata l'assenza di due difensori centrali argentini, Matias Moreno e Nicolas Valentini. Se il secondo era già fuori dalla lista nella prima parte al Viola Park, il primo ha comunque svolto qualche allenamento assieme al resto del gruppo.

Moreno, un'offerta lasciata lì

Sembrava fatta per la cessione di Moreno al Wrexham per 8,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Invece per ora l'affare è bloccato e sull'ex Belgrano si è manifestato l'interesse di altre squadre, dal Monza alla Lazio, dal Getafe all'Espanyol. Il suo futuro è ancora un punto interrogativo, con quell'offerta del club di Championship lasciata in sospeso.

Niente Gremio per Valentini… e adesso?

Discorso diverso per Valentini, le cui richieste economiche sono state reputate eccessive dal Gremio: il classe ‘99 non andrà a giocare in Brasile. E adesso? L’addio alla Fiorentina è fuori discussione, ma mancano le opzioni numeriche dopo l'anno e mezzo in prestito a Verona. Il club viola resta in attesa di pretendenti.