Freitas: "Club Brugge squadra dinamica e difficile da battere, ma hanno nel portiere il loro punto debole"

L'ex ds della Fiorentina e esperto di calcio belga Carlos Freitas ha parlato a Radio Bruno del prossimo avversario viola in Conference League, il Club Brugge. Questa la sua opinione: "Quest'anno non hanno iniziato bene la stagione, ma poi con il cambio allenatore stanno trovando la giusta alchimia e ora sono primi in campionato.

Giocano con un semplice 4-3-3, anche se sono molto dinamici. Il loro punto di forza è sicuramente il centrocampo, con l'esterno Musa che è il gioiellino principale. E' una squadra difficile da battere. Per me il punto debole è il portiere, visto che con l'infortunio di Mignolet gioca il secondo, Jackers".