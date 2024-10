Prandelli: "Non ho mai sentito Balotelli così carico e così prepotentemente deciso a tornare. E se Gilardino dice che ha il fuoco dentro..."

L'ex allenatore della Fiorentina e anche ex selezionatore della Nazionale, Cesare Prandelli, è stato uno dei pochi ad essere riuscito a far rendere al massimo un personaggio come Mario Balotelli, appena arrivato al Genoa e che potrebbe essere convocato per la prima volta proprio per il match contro i viola.

“Mai così carico”

“Di ultime spiagge Mario ne ha avute, eccome - racconta Prandelli a La Gazzetta dello Sport - ma dopo questa credo non ce ne siano proprio più. Il preparatore dice che ha 35/40 minuti, non di più, comunque sono tanti. La cosa bella è tutti sono diventati all'improvviso tifosi di Mario. E lui non l'ho mai sentito cosi carico, cosi prepotentemente deciso a tornare. Se Gila (Gilardino allenatore del Genoa ndr) dice che ha il fuoco dentro, vuol dire che ha sentito qualcosa”.

E poi: “Deve capire che quest'ultima chance è la più importante per farsi ricordare. Non mi fraintenda, e gia nella storia dell'Italia, nei ricordi più belli. Ma tutti vorremmo un gol meraviglioso al debutto Sarebbe una favola. Difficile, lo so, ma se chiudiamo gli occhi le favole ci accompagnano sempre”.

“Salvasse il Genoa sarebbe una favola”

Infine: “Se Balotelli salvasse il Genoa? Sarebbe una favola, ma siamo tutti impazienti e curiosi di vedere come sta fisicamente. A che punto è. Il campo è spietato. All'inizio potrebbe accontentarsi di una bella mezz'ora, e crescere, e lavorare. Magari la favola continuerà...”.