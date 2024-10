Una lista di assenti infinita per Gilardino, che per la Fiorentina spera almeno di recuperare... un fiorentino. Occhi puntati su Balotelli

Non è una stagione facile per il Genoa di Alberto Gilardino, sia per la classifica che per i tanti infortuni che stanno colpendo la squadra del Grifone, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A.

Tanti ai box e l'unico che sembra poter essere in grado di recuperare per il match infrasettimanale è Mattia Bani, vice-capitano e difensore fiorentino che sta piano piano ritrovando la giusta condizione dopo i problemi fisici.

Saranno invece sicuramente assenti Vitinha, De Winter, Messias, Ekuban e Gollini. A loro si potrebbero aggiungere anche David Ankeye e Brooke Norton-Cuffy dopo il match perso contro la Lazio. L’attaccante nigeriano ha riportato una contusione alla caviglia destra mentre per l’esterno c’è da segnalare problema muscolare al flessore.

Tantissime assenze. Anche per questo Gilardino proverà a capire fin da subito se potrà contare, almeno per la panchina, su Mario Balotelli, neo acquisto rossoblù ufficializzato da qualche ora. Lo scrive tuttomercatoweb.com.