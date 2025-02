"Qui si perde la corsa alla Champions: con Como e Monza non si possono lasciare punti per strada"

Anche Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno Toscana della prestazione della Fiorentina di Palladino contro il Como: “Se la Fiorentina gioca in questa maniera, la responsabilità non può essere che dell’allenatore. Non ci sono alibi ma non è la prima volta che si perdono partite del genere: con il Monza aveva già lasciato punti per strada. Così si perde la corsa per la Champions”.

Sull'assenza di Kean

“Adesso servirà un bello sforzo per recuperare terreno in campionato. Senza Kean, Palladino doveva adattare il gioco di conseguenza: Zaniolo o chi per lui non possono garantire lo stesso lavoro”.

Su quella di Comuzzo

“Comuzzo si era guadagnato la titolarità. E' un talento che non credo vada in crisi se non gioca qualche partita. Palladino ha scelto Pongracic che lo sta ripagando con delle prove importanti”.