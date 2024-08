VIDEO FN - Ecco come si presenta il Franchi all'esordio casalingo della Fiorentina dopo l'inizio dei lavori di restyling

Una Curva Fiesole desolatamente vuota, priva dei suoi seggiolini, con una ruspa ai suoi piedi e un cantiere già in stato avanzato in quello che era il suo parterre. La copertura della Tribuna adiacente non esiste più, poco meno della metà della tribuna Maratona chiusa, con una rete a separare la zona adibita ai tifosi.

Una Curva Ferrovia invece inedita, con gli striscioni dei gruppi organizzati della Curva Fiesole ammassati sulla balaustra e già discretamente piena a diversi minuti dal fischio d'inizio. Sarà la nuova casa temporanea del tifo caldo viola.

Si presenta così l'Artemio Franchi all'esordio stagionale casalingo della Fiorentina dopo l'inizio dei lavori di restyling. Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: