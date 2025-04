Gosens a San Siro dalla panchina? Il terzino ha ancora fastidio al ginocchio, ma le sensazioni sono positive. La decisione...

Robin Gosens ha rimediato una botta al ginocchio durante la rifinitura in vista del match contro l'Atalanta che lo ha tenuto ai box contro la sua ex squadra.

In vista della partita contro il Milan di sabato sera però il laterale mancino sembra poter rientrare sena troppi problemi fra i convocati. Come riporta La Nazione ieri il terzino tedesco si è allenato in gruppo anche se il ginocchio continua a procuragli un piccolo fastidio. Sarà lui stesso, assieme a Palladino, a valutare se poter giocare addirittura dal primo minuto o se lasciare il posto a Fabiano Parisi come domenica scorsa. Le sensazioni sono comunque positive, anche se non c'è la volontà di rischiare.