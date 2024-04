A De Rossi basta una zuccata di Mancini per prendersi il derby. Per la Fiorentina, la Lazio resta alla portata: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Derby di Roma appena terminato. I giallorossi di Daniele De Rossi hanno trionfato contro la Lazio di Igor Tudor, che ha trovato così la seconda sconfitta di fila in pochi giorni (dopo il KO di Torino contro la Juventus in Coppa Italia). Incontro dell'Olimpico che è finito appena 1-0 per i padroni di casa, grazie al bel colpo di testa da corner dell'ex giovanili della Fiorentina Mancini.

La cura DDR funziona anche nel derby

Con questa vittoria, la banda di DDR sale ancora in classifica, staccando nettamente la Fiorentina di Italiano, di ben dodici lunghezze. La Lazio, però, resta così a portata dei viola (+3) che domani sera scenderanno sul campo dell'Allianz Stadium per provare a strappare punti alla Juventus. A seguire, la classifica aggiornata:

Roma a +12 sulla Fiorentina (con due gare in più); Lazio più vicina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 57, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 25, Sassuolo 25, Empoli 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare