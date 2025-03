Tutti pazzi per l'ex meteora viola Fruk. Dalic: "È il miglior giocatore del campionato croato". E la Fiorentina...

Si fa un gran parlare nelle ultime settimane in Croazia dell'ex calciatore viola Toni Fruk. Il centrocampista offensivo croato classe 1998 sta facendo molto bene in patria al Rijeka ed appare in grande crescita. L'ex Fiorentina non ha lasciato il segno in maglia viola, mettendo assieme appena una manciata di presenze in Primavera. Ora però si sta prendendo la scena ed ha anche ottenuto continuità in Nazionale maggiore.

‘È il miglior giocatore del campionato croato’

Di recente l'allenatore della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in termini entusiastici dell'ex viola in conferenza stampa, prima della sfida con la Francia in Nations League, per l'andata dei quarti di finale. "Toni Fruk ha mostrato continuità e merita questa opportunità. È il miglior giocatore del campionato croato".

E la Fiorentina…

Il club viola ha lasciato andare a parametro zero il calciatore croato, mantenendo per il 50% sulla futura rivendita del giocatore. La Fiorentina è perciò spettatrice interessata del futuro di Fruk, che quest'estate potrebbe lasciare Rijeka per palcoscenici più prestigiosi.