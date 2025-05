Scusi signor arbitro, ma... che fine ha fatto la bandierina del calcio d'angolo?

Il giorno dopo Betis-Fiorentina 2-1 è accompagnato da speranze per i tifosi viola, in vista del ritorno del prossimo 8 maggio. Tornando alla sconfitta di ieri sera, però, l'arbitro inglese Michael Oliver ha offerto una discreta prestazione da fischietto, per quanto alcuni episodi siano finiti sotto la lente d'ingrandimento. Sfuggito, però, un evento alquanto singolare.

Per la prima metà della ripresa, è scomparsa una bandierina del calcio d'angolo. Per diversi minuti, dalle inquadrature a sinistra (verso la porta difesa da De Gea), nell'angolo più vicino alle panchine non risultava presente la bandierina. E si è dunque giocato anche senza. Una particolarità regolamentare decisamente unica.