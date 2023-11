Maxime Lopez e un destino da centrocampista-ombra: la Fiorentina ha bisogno di un altro contributo

Arrivato in extremis, dopo che già nei mercati degli anni scorsi era stato cercato: Maxime Lopez fin qui ha ricoperto il ruolo del ‘centrocampista-ombra’. Ombra per Arthur ma non troppo invadente considerato che il brasiliano ha giocato senza intoppi le gare più rilevanti, quelle di campionato, oltre ad alcuni spezzoni in Conference. Per il francese invece, spazio quasi solo in Europa e l'unica partita di Udine dal primo minuto.

Non parliamo di calciatore arrivato dall'estero, da un'altra lingua o un altro campionato, sebbene Italiano veda i due come alternativi e abbia una gran predilezione per lo stesso Arthur. Da parte di Lopez però non sono arrivati grandi segnali, atti a invertire le gerarchie, a conferma di un trend piuttosto noioso: quello che vede tempistiche infinite per l'inserimento dei nuovi arrivati (salvo rarissime eccezioni). Insomma, in parole povere: è un altro il contributo di cui ha bisogno la Fiorentina per aumentare il suo livello, fermo restando che sia lui che lo stesso Arthur sono in prestito e soggetti a diritto di riscatto.