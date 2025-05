La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelle che sono le possibili decisioni in vista dell'estate da parte della Fiorentina, che oggi scenderà in campo per l'ultima volta in stagione contro l'Udinese. Tra i dubbi di Palladino c'è chi schierare al fianco di Kean: Gudmundsson o Beltran?

Non hanno convinto

Un dubbio che la società viola si porta dietro anche per il futuro. Entrambi non hanno convinto al massimo, mettendo insieme 11 gol in campionato (6 Gud, 5 Beltran).

La situazione

Per l'ex Genoa si proverà a trattare con i liguri per un possibile rinnovo del prestito, altrimenti sarà dura vedere la Fiorentina sborsare i 17 milioni che mancano per riscattarlo del tutto. Fronte Beltran: dall'Argentina lo cerca il River Plate e per 10 milioni può partire. Riflessioni in corso. Oggi intanto Udine, dove un gol potrebbe cambiare il futuro dei due.