Nasce il trofeo giovanile Joe Barone, per le vincenti ci sarà la Supercoppa Rocco Commisso

Come preannunciato dallo stesso Rocco Commisso nei giorni della commemorazione di Joe Barone al Viola Park, oltre all’intitolazione della villa centrale all’ex direttore generale, questa estate prenderà vita il primo torneo Joe Barone: la competizione sarà per squadre under 10.

Il torneo vedrà sfidarsi 16 squadre del panorama fiorentino e non: Sancat, Barberino e Fiesole alcune società dell’Hinterland, ma anche Manciano, Terranuovese e Gioiosa Marina. Curiosità i nomi dei gironi: saranno infatti quattro gironi, con i nomi ispirati a 4 ex campioni della Fiorentina: Davide Astori, Roberto Baggio, Luciano Chiarugi, Giancarlo De Sisti.

Questo i calendario e il tabellone completo pubblicato quest’oggi dal club gigliato sul proprio sito ufficiale: