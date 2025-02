In panchina c'è il nulla...ma c'è anche una carenza determinata da scelte della società

Dopo questa ennesima deludentissima prestazione della Fiorentina mi confermo in due certezze: la prima è che in panchina c’è il nulla. Non parlo della rosa ma dell’allenatore. Raramente (forse mai) ho visto tanta impotenza nel tentare, anzi nel non tentare, di modificare l’andamento di una partita.

Seconda carenza

In panchina però, c’è anche una seconda carenza, determinata da scelte della società: il centravanti di riserva. Eppure lo si sapeva fin dall’inizio della stagione che sarebbe stato necessario. E ora speriamo che il colpo che ha subito Kean non sia niente di serio, perché altrimenti la Fiorentina si presenterebbe come un arco senza frecce.

Voti ma non giudizi

Anche in questo caso, come per la gara col Como, mi limito ai voti. Una squadra così sconbiccherata non merita tante spiegazioni.

Zaniolo – 3

Fagioli – 3

Richardson – 4

Allenatore: Palladino – 0

