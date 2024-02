Corriere dello Sport-Stadio: Un anti integralista per una Fiorentina in stile Europa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: "Trasformati". Ovvero: "La metamorfosi di Italiano: dal 4-3-3 al forcing con 5 attaccanti". E ancora: "Contro la Lazio decisive le mosse del tecnico. Kayode è già nel taccuino di Spalletti".

Ampio spazio per: "Da 4-3-3 a 4-1-4-1 per una Fiorentina in stile Europa. Occhiello: "Italiano dal suo arrivo ha dimostrato di non essere un integralista del modulo facendo crescere gradualmente la squadra". In taglio basso: “Kayode, battesimo del gol per un sogno Azzurro”.

Si cambia argomento: “Calcio di rigore? Il tabù della Viola”. Sottotitolo: “Una tendenza che deve essere invertita Su sette tiri dal dischetto solo tre sono stati realizzati: l’ultimo flop contro la Lazio”. In taglio basso: “Arthur, cifre da top-player”.