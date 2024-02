Contro la Lazio, Michael Kayode ha segnato il suo primo gol con la prima squadra della Fiorentina e la sua prima rete in assoluto in Serie A.

La sua corsa verso la massima categoria comincia quattro anni fa, a Gozzano, nella stagione 2020/21. A lanciarlo è Antonio Soda, tecnico di quel Gozzano capace di vincere il campionato di Serie D.

“Ne ha fatta di strada”

“Dire che mi sarei aspettato una crescita del genere sarebbe falso - spiega Soda al Corriere dello Sport-Stadio - Quando l'ho visto ieri sulle prime pagine dei giornali ho ripensato a quel ragazzino di quindici anni, gracile e timido, che promossi in prima squadra. Ne ha fatta di strada”.

E poi: “Mi ricordo quando lo schierai titolare per la prima volta, giocavamo a Casale e quando gli dissi che sarebbe partito dal primo minuto impazzì di gioia. L’euforia scomparve appena entrato in campo: fu il migliore dei nostri, si conquistò il rigore decisivo e salvò un gol fatto sulla linea di porta”.

“Gli avevo pronosticato il debutto in A e il primo gol, ora manca solo la Nazionale”

Infine: “Gli avevo pronosticato il debutto in Serie A e il primo gol. Da qualche tempo gli dico che manca solo la convocazione in Nazionale. Lui ci scherza, ma so che sotto sotto adesso ci crede”.