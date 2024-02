Una figuraccia che non è passata inosservata quella fatta dalla Lega Serie A sui propri social. Sul profilo inglese di X (ex Twitter), per celebrare il primo gol in carriera in Serie A di Michael Kayode, è stata pubblicata la foto della sua esultanza con la scritta: “Primo gol in Serie A per il campione africano Kayode”

C'è un piccolo dettaglio: Kayode è nato (a Borgomanero) e cresciuto in Italia, oltre ad aver fatto gran parte della trafila delle Nazionali azzurre giovanili. Italiano, italianissimo dunque. E pensare che all'Italia ha anche regalato un Europeo U19 grazie al suo gol decisivo in finale la scorsa estate… Forse qualcuno se l'è dimenticato.