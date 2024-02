Una partita strepitosa, nonostante la sfortuna, i legni, i rigori sbagliati. Era un momento no per la Fiorentina, girava tutto storto. Ma questa squadra non ha mai perso il filo della partita, ci ha sempre creduto, ha sempre tenuto la Lazio dentro la propria metà campo.

Sembrava una serata storta

Un primo tempo da incorniciare, con tre legni colpiti, finito 0-1. Un segnale che sembrava essere inequivocabile di una serata storta, dove tutto girava al contrario. Una sola squadra in campo, viola sempre con il pallino del gioco, con Italiano coraggioso e vincente nello schierare in mezzo al campo Arthur e Bonaventura assieme.

Così la Fiorentina ha ribaltato la gara

Poi il secondo tempo dove i viola hanno continuato a schiacciare il piede sull’acceleratore. Il rigore sbagliato da Gonzalez, autore comunque di una prestazione sublime. La prima rete di Kayode in Serie A, finalmente un centravanti che combatte e lotta come Belotti, Beltran che non si ferma un secondo e Bonaventura che mette il sigillo finale dimostrando ancora una volta di meritare un rinnovo contrattuale che ancora non c’è. Così la Fiorentina ha ribaltato la situazione.

Beltran. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'aria della nuvola di Fantozzi scacciata, che sia la svolta?

Tre punti d’oro, arrivati con la miglior prestazione della stagione, nel momento più difficile della stessa. Battendo la Lazio ma soprattutto una sfortuna che aveva l’aria della nuvola di Fantozzi, proprio sulla testa dei viola. Ci sono partite che possono cambiare una stagione. Questa lo può essere. Adesso occorre dare continuità e ripartire da questa splendida serata. Che sia la svolta?