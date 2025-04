Una notizia che ha sinceramente del grottesco, sicuramente del blasfemo, ma anche del comico. Succede tutto a Portogruaro, comune della provincia di Venezia, dove è scoppiato un caso. Nel Consiglio Comunale del 24 marzo scorso, la cui diretta YouTube è stata tagliata, il Presidente Pietro Rambuschi ha esclamato un'espressione blasfema, una vera e propria bestemmia. L'audio non è rintracciabile, ma le esposizioni denunciano il fatto.

“Non ho bestemmiato, imprecavo contro Kean”: il caso surreale a Portogruaro

Intanto, come riportato dal quotidiano La Nuova Venezia, oggi è stato convocato un vertice dei capigruppo d'urgenza per discutere dell'accaduto e prendere una decisione. Rambuschi, dalla sua, si difende. “Non offendo Dio e non ho bestemmiato”, ha detto, “Stavo imprecando contro Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina”. C'è creatività.