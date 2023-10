La Gazzetta dello Sport: Il predestinato con la grande qualità di saper cogliere l'attimo

Un articolo sulla Fiorentina presente quest'oggi su La Gazzetta dello Sport, incentrato su Kayode. Lo troviamo a pagina 30 e il titolo è: “Rinnovo e super aumento per il gioiello della Viola”. Sottotitolo: “L’esterno, classe 2004, vola come la Fiorentina. Ora guadagna 30 mila euro, in arrivo un nuovo contratto fino al 2028 a un milione?”.

Articolo che inizia così: “Tra le tante qualità di Michael Kayode, c’è quella di saper cogliere l’attimo. La sua giovane carriera lo dimostra. L’esterno della Fiorentina, classe 2004, va veloce. Fin dai primi calci nei campetti della provincia di Novara, lui nativo di Borgomanero, sembra un predestinato”.