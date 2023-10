Il super aumento e la blindatura

La Fiorentina si gode la presenza in squadra di Michael Kayode e ora ha intenzioni di puntare forte su di lui.

Puntare forte significa blindarlo dal punto di vista contrattuale arrivando a dargli un super aumento di ingaggio. Da trenta mila euro e un milione: trenta volte tanto, così dovrebbe cambiare la vita a breve di questo ragazzo di 19 anni.

Un nuovo contratto fino al 2028 per permettergli di crescere e di affermarsi con questa squadra, poi si vedrà.

Un incontro con il procuratore del giocatore, Claudio Vigorelli, è già in programma dopo la pausa per le nazionali e in quel momento questa nuova situazione diverrà realtà.