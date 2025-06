Quattro gol per convincere il Benfica: il club portoghese vuole acquistare Belotti a titolo definitivo

Per un ex attaccante della Fiorentina che lascerà il Benfica (Cabral, destinazione Botafogo, ndr) ce n'è un altro che invece potrebbe rimanere nel club portoghese. Si tratta di Andrea Belotti, attaccante 31enne arrivato in prestito secco lo scorso febbraio.

Un milione per tenere il Gallo

Per lui uno score tutt'altro che invidiabile, con 4 gol in 754 minuti giocati. Tuttavia il Benfica - riporta TMW - sembra convinto di tenerlo e per circa un milione di euro potrebbe acquistarlo a titolo definitivo dal Como, che ne detiene il cartellino. Attenzione però, perché su Belotti ci sono anche Genoa, Parma, Lecce e Bari.