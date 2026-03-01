Astori day: calendario vuole che si giochi a un passo dall'anniversario. Fiorentina e Udinese non stanno a guardare

Caso ha voluto che la partita in programma tra Udinese e Fiorentina cadesse proprio nel week end più vicino alla data dell'anniversario: il prossimo 4 marzo infatti, saranno otto anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, avvenuta proprio mentre la squadra viola era in attesa di giocare il match con i friulani. Il capitano sarà ricordato prima del fischio d'inizio sul campo ma l'occasione è stata propizia anche per un'iniziativa fondamentale al di fuori.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, i due club, insieme alla Lega Calcio, hanno aderito ad una campagna di prevenzione che permetterà a chiunque di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito, proprio nell'ottica della prevenzione. Quella che mancò otto anni fa appunto nel diagnosticare al povero Astori la grave patologia cardiaca, da cui derivò l'aritmia ventricolare fatale. Un ottimo modo per non ricordare solo passivamente il Capitano.