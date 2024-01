Prosegue a gonfie vele il mercato di riparazione delle altre: il Napoli si assicura un difensore sondato anche dalla Fiorentina

Dopo Ngonge, De Laurentiis strappa un altro candidato della Fiorentina

Una delle squadre più attive in questa sessione invernale di calciomercato in Serie A è sicuramente il Napoli. Il club azzurro, infatti, ha già accolto ufficialmente Traoré, Mazzocchi e Ngonge e si prepara ad accogliere anche Dendoncker (si aspetta solo l'ufficialità per l'ormai ex Aston Villa) e… Nehuen Perez.

Altri 18 milioni spesi dal Napoli

Il centrale argentino dell'Udinese, accostato anche alla Fiorentina proprio in questa sessione di mercato, passerà al Napoli per la bellezza di 18 milioni di euro. 16 milioni di parte fissa più altri 2 di bonus. L'Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione (scrive Gianluca Di Marzio). La Fiorentina, invece, in difesa, deve ancora stabilire il futuro di Yerry Mina.