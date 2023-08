Sticchi Damiani: "Il lavoro di Corvino sta dando i suoi frutti, ma vogliamo migliorare ancora. La squadra ha la giusta mentalità"

Nella prossima giornata di Serie A la Fiorentina affronterà in casa il Lecce, che ieri sera ha battuto a sorpresa la Lazio. Il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani ha parlato così a Radio Serie A: “La nostra politica è quella di fare operazioni su nomi meno conosciuti, prendendoli a titolo definitivo in modo che diventino un nostro patrimonio anche a costo di spendere qualcosa in più. Il direttore Pantaleo Corvino finora ha fatto un grande lavoro e proveremo a migliorare ancora in questi ultimi giorni di mercato”.

E poi ha aggiunto: “Il calcio d'agosto va preso sempre con cautela, ma ieri l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. I ragazzi hanno avuto coraggio, segno di una mentalità importante che l'allenatore sta dando. Pensare che il nostro cammino sarà più semplice dell'anno scorso, tuttavia, sarebbe un errore. Ci andrebbe benissimo salvarci di nuovo all'ultimo secondo della penultima giornata".