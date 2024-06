Dossena in partenza? Il Cagliari mette nel mirino un difensore della Fiorentina: i dettagli

Il Cagliari è vigile su un giovane difensore viola

Dopo la partenza dell’uruguaiano Nandez a parametro zero, il Cagliari potrebbe perdere un altro leader. Si tratta del difensore centrale classe ’98 Alberto Dossena, che ha avuto un’ottima stagione d’esordio in Serie A. Il calciatore è cercato con insistenza dal Como, e per sostituirlo i rossoblù pensano anche a Lorenzo Lucchesi, centrale mancino classe 2003 della Fiorentina, come riporta Gianluca Di Marzio.

Il calciatore è reduce dalla prima annata tra i professionisti

Lucchesi nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B alla Ternana, totalizzando 27 presenze totali, in un'annata difficile culminata con la retrocessione delle Fere. Lucchesi dovrebbe iniziare il ritiro con la Fiorentina, che vuole capire quale sia il livello attuale del calciatore dopo l’annata in prestito in attesa di valutarne il percorso.