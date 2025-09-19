Un primatista di sfortuna e un campionato che deve ancora cominciare

Alcuni difensori della Fiorentina sono sotto la lente di ingrandimento a causa di alcuni errori commessi in questo inizio di stagione. Ma almeno questi hanno potuto confrontarsi con il campo, cosa che invece non è accaduta, almeno in campionato, per Nicolas Valentini.

Infortunio

Il centrale argentino, prestato dal club viola al Verona, è ancora ai box a causa di un infortunio al bicipite femorale che gli ha impedito di fare anche un solo minuto in Serie A (mentre si è visto in Coppa Italia).

Tempi di recupero

Sono ancora incerti i tempi di recupero, ma non c'è dubbio che questa sia una iattura per lui e in parte anche per la Fiorentina che vorrebbe che si valorizzasse in questa sua esperienza (bis) in Veneto. Zanetti, che lo ha ripreso volentieri, al pari del ds gialloblu, Sogliano, lo attende con impazienza.