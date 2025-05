Trova molto spazio sui media la notizia del prolungamento del contratto di Palladino con la Fiorentina, fino al 2027.

Palladino

“La scelta della società viola appare calcisticamente logica - scrive in un commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Alessandro Mita - Ha preso un allenatore dal Monza, lo sta vedendo fare esperienza, quell’esperienza che servirà la prossima stagione per provare a migliorare ancora: perché disperdere il lavoro fatto prima di aver capito fino in fondo dove potrà condurre? A Palladino, sul quale la tifoseria è divisa come lo è stata nei tre anni di Italiano, servono comunque i risultati per rafforzare la propria posizione, a partire appunto da stasera”.

Gudmundsson

Occhi puntati però in campo su Gudmundsson stasera: “L’islandese - continua Mita - è rimasto impantanato in una sorta di “vorrei ma non posso”: le premesse e le promesse non sono state mantenute. Oggi anche la stessa Fiorentina si interroga: riscattarlo o no? La partita di stasera potrà dare un’indicazione precisa”.