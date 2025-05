Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio Marte per parlare di quello che potrebbe il prossimo calciomercato del Napoli tirando in ballo anche un giocatore della Fiorentina, ovvero il centravanti Moise Kean.

"Conte vorrebbe allenare Kean"

Paganini ha commentato quelle che sarebbero le richieste del tecnico del Napoli Antonio Conte per l'attacco: "La frenata da parte del Napoli per Jonathan David è legata al fatto che non piaccia a Conte al 100%? Io so che Antonio Conte come obiettivi in attacco ha indicato Moise Kean, che si è imposto a Firenze, e Dan Ndoye del Bologna: sono i due profili graditi al mister, quelli che vorrebbe allenare.

"Per rinforzare l'attacco partenopeo"

E ha aggiunto: "Loro potrebbero essere i due obiettivi importanti per puntellare il reparto offensivo del Napoli".