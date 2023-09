E alla fine Grabara lasciò davvero Copenaghen. Colpaccio per l'ex club di Brekalo

Da pochissimi minuti, il Wolfsburg ha raggiunto un accordo per ingaggiare il portiere polacco Kamil Grabara dal Copenaghen, secondo quanto affermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter. Grabara, lo ricordiamo, era stato molto vicino all'approdo alla Fiorentina quest'estate.

“Siamo fiduciosi di aver trovato in Grabara una soluzione di alta qualità per l'imminente partenza di Casteels”, hanno dichiarato dall'ex club del viola Brekalo. Il Wolfsburg sborserà 6,7 milioni di euro per completare l'acquisto nell'estate 2024, una cifra per niente distante da quella pagata dalla Fiorentina per Oliver Christensen.

Inoltre, si viene a sapere, il Liverpool riceverà circa 2,7 milioni di euro poiché aveva una clausola sulla rivendita del 20% per Grabara.