La Fiorentina viene beffata dal Milan all'ultimo minuto e rimane terzultima. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo il vantaggio ottenuto contro il Milan grazie al gol di Comuzzo la Fiorentina ha incassato il gol del pareggio al 90' messo a segno da Nkunku.
Un punto soltanto per i viola che restano terzultimi
Soltanto un punticino quindi alla fine per i viola che restano ancora nei bassifondi della classifica superando al momento soltanto il Pisa e il Verona, che sarà impegnato tra poco contro la Lazio.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 40, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina 14, Verona 13, Pisa 13.
