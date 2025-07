Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dell'arrivo a Firenze di Stefano Pioli e non solo. Queste le sue parole:

“Le sue prime parole trasmettono energia e serenità, oltre a un grande senso di appartenenza. Mi aspetto una grande sintonia tra il gruppo e l'allenatore. E' il messaggio che ci aspettavamo. Sono tre gli obiettivi forti sul mercato della Fiorentina: un difensore, un regista e una seconda punta. Cosa farà Pioli? Presenterà la sua idea di calcio cercando di coinvolgere tutti. Deve fare divertire i suoi giocatori. Il calcio dell'anno scorso ci ha intristito perché non aveva sbocchi. In attesa del regista in questi giorni nel ruolo ci giocherà Fagioli, che probabilmente sarà l'indiziato principale al posto in caso di assenza o squalifica.

Un difensore centrale nuovo? Mi aspetto un giocatore di personalità alla Tomori. Pioli gioca un calcio dinamico e ora alla Fiorentina ci sono giocatori un po' statici. Negli spazi stretti un giocatore come Comuzzo fa fatica. Io lo avrei ceduto già a gennaio. Certezze nel calcio ce ne sono zero. E' un ragazzo straordinario, ma se lo vendi ora a 30 milioni ci compri due difensori a 15 forti forti. Certo, serve avere le idee chiare, non andare a pescare alla fiera.

Il mercato? Bernabé non è tramontato, ma se la Fiorentina non lo prende non è un dramma. Piace anche Sohm. Dodo? Se non è convinto al 100% di restare lo farei partire con tranquillità. Un giocatore triste è controproducente. Magari lanci un giovane in quel ruolo. La trattativa la può imbastire anche la Fiorentina. Se vuole andare, va accompagnato. Così nascono le trattative di una grande squadra".