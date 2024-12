Una exit strategy serena per Biraghi: dalla Fiorentina nessuna replica ufficiale all'agente e Parisi potrebbe uscire dal conflitto

Non ci sarà alcuna replica ufficiale da parte della Fiorentina alle dure parole di Mario Giuffredi, agente di Biraghi (e non solo): lo riporta La Nazione, che sottolinea come nei prossimi giorni un incontro al Viola Park andrà in scena. Per il capitano viola sarà studiata comunque una exit strategy serena, con allenamenti regolari in gruppo e la gestione di convocazioni e utilizzo a discrezione di Palladino. Nel buglione però non dovrebbe finirci Parisi, che alla Fiorentina fa comodo in qualità di vice Gosens: il suo addio a gennaio non è previsto.