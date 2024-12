Calciatore ideale per mille motivi qualora la Fiorentina ricercasse un alter ego a Bove è Michael Folorunsho: il classe ‘98 romano è chiuso a Napoli e cerca una via d’uscita, dopo aver toccato anche la Nazionale ai tempi di Verona. Secondo La Nazione l'opzione potrebbe diventare buona ma solo se la Fiorentina si convincesse ad acquistarlo a titolo definitivo: al calciatore l'idea del prestito non piace.

La priorità dovrebbe essere comunque quella di un calciatore più esterno che centrocampista, ma comunque duttile. Sul taccuino non c'è più Berardi, l'eterno accostato, vuoi per il recente infortunio, vuoi per questioni anagrafiche che ormai lo rendono poco appetibile.