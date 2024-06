Fenucci: "Italiano è sempre stata la nostra prima scelta da quando abbiamo dovuto pensare a un cambio allenatore"

L'ad del Bologna Fenucci ha parlato alla presentazione ufficiale di Vincenzo Italiano come nuovo tecnico rossoblù. Queste le sue parole sula scelta dell'ex allenatore viola:

“Il nuovo punto fermo è Vincenzo Italiano che è sempre stata la nostra prima scelta dal momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio di allenatore. Vincenzo è la persona più adatta per proseguire questo percorso e ovunque è stato ha ottenuto risultati importanti. Ha un curriculum di successo e propone un gioco moderno e propositivo, con possesso palla e divertimento. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi”.