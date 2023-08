Amrabat e un viaggio in Inghilterra... collegato al mercato? E quei tentativi rifiutati del West Ham e dall'Arabia

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è pronto a volare in Inghilterra con la squadra viola, in occasione della Sela Cup organizzata dal Newcastle United. Il Mirror riporta il costante interesse del Manchester United, pronto a presentare la prima offerta ufficiale al club viola: l'arrivo in Gran Bretagna del marocchino può enormemente facilitare l'approccio tra i Red Devils e il calciatore.

Intanto, vengono riportate le uniche due offerte formali presentate alla Fiorentina e già rispedite al mittente: vani i tentativi del West Ham e dell'Al-Ahly, dall'Arabia Saudita.