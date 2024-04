Countdown iniziato: l'appuntamento di Atene si avvicina. E così la Uefa presenta il prossimo 29 maggio...

Lo sapete che giorno è oggi? 29 aprile sì, ebbene, un mese esatto alla finale di Uefa Conference League del prossimo 29 maggio, come ricorda sui social il profilo della terza competizione del continente vecchio.

Prima c'è da superare l'ostacolo belga

La Fiorentina, sconfitta in finale nella scorsa edizione, ci proverà in ogni modo a raggiungere la capitale ellenica, Atene, ma prima dovrà affrontare il Club Brugge, prima il 2 maggio a Firenze e poi l'8 in Belgio.

E poi… ancora gli inglesi o JoJo

Dall'altra parte del tabellone, poi, si sfideranno Aston Villa

e Olympiacos, con gli inglesi favoriti sui padroni di casa dell'eventuale finale. Nella compagine greca, inoltre, gioca un ex viola che fece innamorare tanti tifosi a Firenze, ovvero Stevan Jovetic.