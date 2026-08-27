Graziani: “Kean deve essere professionale. La formazione di Grosso non mi è piaciuta. La Fiorentina ha fatto benissimo a prendere Mastantuono”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex attaccante viola Francesco Graziani, che si è espresso in merito alla situazione venutasi a creare tra Moise Kean e la Fiorentina, con la punta gigliata in uscita dalla società di Commisso.

“La situazione di Kean? Magari dietro il suo comportamento c’è stata anche la rabbia per non aver giocato o essere entrato dopo. Se si vuole preservare un calciatore perché lo si vende, non deve giocare proprio. Kean non si è allenato? La società ha preso provvedimenti, perchè bisogna essere professionali sempre, che si giochi o meno. Si può essere rammaricati, però… magari voleva lasciare un ultimo bel ricordo segnando alla Roma. Se non ti comporti bene, la società ti rimprovera e ti multa”.

‘La formazione di Grosso non mi è piaciuta’

“Difficile valutare le scelte di Grosso, non vediamo gli allenamenti, però non avendo visto Oulaï titolare ero dispiaciuto, mi ha dato l’impressione di essere straordinario, di saper giocare veramente bene a calcio. La formazione non mi è piaciuta, ma per lui evidentemente era la migliore per ottenere un risultato positivo… non è stato così. Il 4-0 è pesante ma siamo solo alla prima giornata. Non si può discutere Grosso ora, ma la formazione non mi è piaciuta, visto poi anche come ha giocato la squadra”.

‘Ha talento, ma diamo tempo a Mastantuono’

“Mastantuono è uno dei pochi che ha preso iniziative, che tenta l’uno contro uno, visto sia all’Olimpico che col Benevento. Ha un bel mancino, calcia bene e si muove bene, diamogli tempo di acclimatarsi e trovare la miglior posizione. Non si nasconde, vuole giocare e avere più palloni possibili. Viene dal mondo sudamericano che ti forma sul piano del carattere già da giovanissimo. Non si passa dal Real Madrid se non si hanno qualità; era chiuso in Spagna da calciatori più pronti, ma la Fiorentina ha fatto benissimo a prendere questo talento, poi vedremo sul campo il rendimento che offrirà. A me piace”.